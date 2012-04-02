Для школьников Ровно продлили каникулы в связи с гриппом

С понедельника, 2 апреля, у школьников Ровно – опять каникулы, на которые они отправлены в связи с ростом заболевания на грипп и острые респираторные вирусные инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в областном центре эпидемический порог заболеваемости на грипп и ОРВИ превышен на 41 процент, а две трети больных - это школьники и дети.

Продлить каникулы, которые уже длятся с 26 марта, решили на заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Следующее заседание комиссии запланировано на конец будущей неделе. Тогда и будет принято решение продолжать еще карантин или нет.

Уровень заболевания на грипп прогрессирует и в целом в области. По информации областной санитарно-эпидемиологической станции, уже почти 7 тысяч жителей области заболели на грипп и другие ОРВИ. В частности, за прошлую неделю в области на грипп и другие сопутствующие заболевания заболели 6978 человек (60,6 на 10 тыс. населения), что составляет 95,5% до порогового уровня, и на 14,6% меньше, чем за предыдущую неделю.