На Тернопольщине врачи помогли получить пенсии преждевременно

В Тернопольской области разоблачили врачей, которые помогли трем должностным лицам получить пенсии до достижения пенсионного возраста.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, члены врачебно-консультативной комиссии Теребовлянской центральной районной больницы неправомерно предоставили заключения трем должностным лицам органов государственной власти и контроля района о том, что они по состоянию здоровья не могут исполнять свои функциональные обязанности. Это позволило должностным лицам получить пенсионное обеспечение до достижения пенсионного возраста.

За счет средств Государственного бюджета Украины освобожденным от должностей до достижения ими пенсионного возраста было безосновательно выплачено 119,9 тыс. грн.

В отношении врачей по факту служебного подлога возбуждено уголовное дело.