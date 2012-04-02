Киевщина: от угарного газа погибла семья из 5 человек

В Яготине Киевской области от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 3 час. 50 мин. 2 апреля в г. Яготине, по ул. Достоевского, в частном жилом доме обнаружены 5 погибших лиц (семья), из них двое детей 2005 и 2010 г.р.

Предварительная причина гибели - отравление угарным газом из-за неисправности газовой колонки. По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

На месте события работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Киевской области.