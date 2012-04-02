Донеччина: из-за гриппа в одном районе школьники не учатся

В Донецкой области в настоящее время в связи с ростом заболеваемости детей простудными заболеваниями, решениями местных органов власти продолжается карантин (временно приостановлен учебный процесс) в школах г. Константиновки и Константиновского района.

Об этом сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Согласно сообщению, по результатам вирусологического мониторинга заболеваемость детей обусловлена вирусами гриппа А и В.

В сообщении отмечается, что на других территориях области продолжаются, или начинаются со 2 апреля очередные весенние каникулы.

В целом недельный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в области находится в пределах сезонных колебаний эпидемического процесса респираторных инфекций.

На настоящий момент общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (62,2 на 10 тыс. нас.) остается ниже эпидпорога на 17,8%.

Всего среди детского населения (за минувшую неделю) было зарегистрировано 17318 случаев гриппа и ОРВИ (63,2% от числа всех заболевших), что на 8,8% ниже предыдущей недели. Также зарегистрировано снижение заболеваемости среди школьников на 21,8%.

Госпитализированы с диагнозом грипп, ОРВИ и их осложнениями 987 больных, в том числе детей в возрасте до 17 лет - 779 (78,9%) человек, что на 9,2% меньше, чем за прошлую неделю.На большинстве админтерриторий области, в которых на предыдущих неделях регистрировалось превышение эпидпорога, ситуация стабилизировалась.

Мониторинг эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ и состояния предупредительных мер со стороны государственной санитарно-эпидемиологической службы продолжается.