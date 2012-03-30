Кировоградщина: во время демонтажа ЛЭП погиб ребенок

В Кировоградской области в Новомиргородском районе во время демонтажа линий электропередач погиб 3-летний ребенок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, установлено нарушение законодательства об охране жизни.

Работники облэнерго, устанавливая опору для ЛЭП, оставили без надзора неогражденную яму трехметровой глубины, куда упал ребенок.

По данному факту прокурором района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).