Александровская больница Киева проведет благотворительную акцию

31 марта в Александровской клинической больнице г. Киева с 09.00 до 15.00 часов будет проводиться благотворительная акция «День здоровья».

Цель акции – обеспечение доступности качественной медицинской помощи жителям и гостям г. Киева.

В этот день будут проводить консультативные приемы высококвалифицированные специалисты – заведующие и сотрудники кафедр, заведующие отделений, врачи с высшей квалификационной категорией:

1. Кардиологи

2. Ревматологи

3. Офтальмологи

4. Хирурги

5. Гинекологи

6. Неврологи

7. Урологи

8. Нефрологи

9. ЛОР

10. Дерматологи

11. Нейрохирурги

12. Сосудистые хирурги

13. Терапевты

14. Гастроэнтерологи

15. Эндокринологи

16. Сурдологи

17. Инфекционисты

18. Психиатр

19. Нарколог

Посетители смогут сделать цифровое флюорографическое обследование органов грудной полости, микроальбуминурию мочи и проходить (при необходимости) последующее лечение в отделениях Александровской клинической больницы г. Киева.

31.03.2012 г. в корпусе №2 в 12.00 часов - лекция врача-эндокринолога для посетителей на тему: «Сахарный диабет. Искусство управления и лечения».

В 14.00 часов - выступление семейного дуэта Головачив «Благодать вдохновения».

С 26.03.2012 г. в больнице будут работать телефоны горячей линии 255-14-73 и 234-73-64

С 28.03.2012 года к инфекционистам, хирургам, нейрохирургам, гинекологам, урологам, нефрологам и дерматологам запись будет проводиться через сайт больницы: www.okl.kiev.ua