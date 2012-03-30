Бригада «скорой» не успела на вызов в центр Киева

Первая бригада скорой помощи из-за автомобильного затора не успела на вызов к пожилому мужчине, которому внезапно стало плохо в центре Киева, где недалеко проходило мероприятие с участием Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в связи с публикациями относительно задержания сегодня движения машины скорой помощи в районе Европейской площади.

«Сегодня в 9.38 на станцию скорой помощи поступил вызов: возле Национальной филармонии на Европейской площади пожилому мужчине стало плохо во время передвижения в автомобиле. Вызов был передан ближайшей к месту нахождения больного бригаде скорой помощи, которая находилась в начале ул. Артема. В 9.55 бригада скорой помощи сообщила, что попала в затор на ул. Артема и не может своевременно прибыть к больному. Сразу вызов был переадресован другой бригаде скорой помощи, которая на то время освободилась и находилась в центре города. В 10.00 бригада прибыла на место вызова», - информирует Минздрав.

В сообщении также сказано, что по приезду бригады скорой помощи было выяснено, что мужчину вез знакомый в больницу на госпитализацию. По пути состояние мужчины резко ухудшилось. Водитель остановил автомобиль и вызвал «скорую». Врачи констатировали смерть мужчины до приезда скорой помощи.

«Суммарное время доезда скорой помощи (включая первую и вторую бригады) составило 20 минут, что зафиксировано в компьютерной системе диспетчерской службы скорой помощи г. Киева. Врачи бригад скорой помощи просят граждан и СМИ пользоваться достоверной информацией», - указывается в сообщении Минздрава.

Как сообщали некоторые СМИ, сегодня возле Национальной филармонии на Европейской площади в центре Киева умер мужчина. Со ссылкой на «источник в филармонии» отмечалось, что врачи приехали со значительной задержкой - на то время мужчина уже умер.

«По приезде медики объяснили, что могли приехать раньше, однако были вынуждены стоять в заторе из-за проезда кортежа Президента Виктора Януковича», - в частности, цитировала СМИ «Украинская правда».

Как известно, сегодня в Украинском доме на Европейской площади проходила конференция Национального института стратегических исследований, работу которой в 10.00 открывал своим выступлением Президент В.Янукович.