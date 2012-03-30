В Луганске принята программа воспитания детей «Луганский характер»

Луганский городской совет принял программу по воспитанию детей «Луганский характер» на 2012-2016 годы с финансированием почти 5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, программа была принята сегодня, 30 марта, на сессии горсовета.

Финансирование программы предусмотрено из городского бюджета в размере 1,5 млн. грн., из других источников 3,4 млн. грн.

Целью программы является модернизация системы патриотического воспитания, создание методических основ для системной и целенаправленной работы с молодежью, консолидация деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций для формирования всесторонне развитой общественно-активной личности, гражданина-патриота Луганска.

Реализация программы предусматривает ряд мероприятий, такие как повышение квалификации учителей, которые преподают курсы, факультативы «Защита Отчизны», «Краеведение», «Мой родной край – Луганщина». А также усовершенствование сети кружков туристического, краеведческого и военно-патриотического направлений, создание условия для открытия Центра патриотического воспитания и классов с усиленной физической подготовкой (кадетских классов) на базе учебных заведений города.

В рамках программы планируется организовать поисково-исследовательскую работу по изучению истории Луганска, его боевых и трудовых традиций, проведение этнографических и фольклорных экспедиций.

Конечным результатом реализации программы, как сказано в документе, является модернизация системы патриотического воспитания населения города, его социально-экономический духовный и культурный подъем.