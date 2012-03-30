Прикарпатье: два человека через соцсети продавали анаболики

На Прикарпатье задержаны два человека, которые через социальные сети торговали анаболическими стероидами.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, в Рожнятовском районе милиция задержала двух прикарпатцев, которые через Интернет реализовывали анаболические стероиды, в частности, нандролон и метандиенон.

У 23-летнего мужчины изъято 7 ампул нандролона, 100 таблеток метандиенона, а также 780 гривен, полученных за сбыт стероидов. У 20-летнего жителя Рожнятовского района изъято 100 таблеток метандиенона и 200 гривен, полученных за сбыт таблеток.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса Украины (хранение с целью сбыта, сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств).