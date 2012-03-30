В Хмельницкой области мужчина изнасиловал ребенка 1,5 лет

В Хмельницкой области Славутский межрайонный прокурор переквалифицировал уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалого ребенка, на более тяжкую статью.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В частности, дело со статьи о нанесении легких телесных повреждений переквалифицировано на статью 153 ч. 3 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия в отношении малолетней или малолетнего, если оно повлекло особо тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

В настоящее время подозреваемый задержан, по делу проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в Славуте Хмельницкой области правоохранители задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании полуторагодовалого ребенка. Против него предварительно было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины — нанесения легких телесных повреждений

Подозреваемый раньше уже имел проблемы с законом и провел 12 лет в заключении за убийство и изнасилование.