На Черниговщине утвердили Программу борьбы с онкозаболеваниями

Депутаты Черниговского областного совета на очередной сессии утвердили Программу борьбы с онкологическими заболеваниями на 2012-2016 годы.

Как сообщили УНИАН в отделе информационного обеспечения и связей с общественностью облсовета, целями программы являются улучшение уровня профилактики онкологических заболеваний, выявление их на ранних стадиях, эффективное лечение онкобольных и снижение показателя смертности населения.

В сообщении подчеркивается, что за последние годы в Черниговской области заболеваемость и смертность населения от онкологических заболеваний постоянно растут в связи с неблагоприятной экологической ситуацией, последствиями аварии на ЧАЭС, значительным старением жителей региона. Ежегодно в области регистрируются более 4 тыс. больных со злокачественными новообразованиями, а умирают от них более 2,5 тыс. чел. Онкологические заболевания являются причиной более 10% всех летальных случаев в Черниговской области и уступают по этому показателю лишь сердечно-сосудистым заболеваниям, 30% умерших - работоспособного возраста. Кроме того, треть онкологических заболеваний обнаруживается поздно, в результате чего лечение менее эффективно, а прогноз неблагоприятный.

Программа предусматривает ряд мер по профилактике и раннему выявлению онкозаболеваний, по обеспечению заведений здравоохранения области необходимым радиологическим, рентгенологическим, эндоскопическим оборудованием и аппаратами ультразвуковой диагностики, а также по проведению информационно-разъяснительной работы.

Согласно документу, финансирование этой программы будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных на здравоохранение в областном бюджете, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством. Объем средств будет определяться ежегодно, исходя из конкретных задач и реальных возможностей. В частности, в этом году на реализацию программы из областного бюджета планируется направить 260 тыс. грн.

По информации областного управления здравоохранения, по состоянию на 1 января 2012 года в области находятся на учете более 24 тыс. онкологических больных. В структуре онкозаболеваемости доминируют: рак легких – 11,1%, кожи – 10,8%, желудка – 8,4%, молочной железы – 8,2%, прямой кишки – 6,3%.