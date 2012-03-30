Кировоградщина: количество вредных выбросов возросло на 3%

В 2011 году количество выбросов вредных веществ предприятиями Кировоградской области возросло на 2,8% по сравнению с предыдущим годом.

Всего в воздушный бассейн области попало 15,2 тыс. тонн загрязняющих веществ, сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Из общего количества загрязняющих веществ выбросы метана и окиси азота, которые относятся к парниковым газам, составили соответственно 2,2 тыс. тонн и 0,1 тыс. тонн.

Кроме того, в атмосферу попало 961 тыс. тонн двуокиси углерода, который также имеет парниковое воздействие. Половина всех выбросов принадлежала предприятиям перерабатывающей промышленности (49,5%, или 7,5 тыс. тонн).

В прошлом году самым крупным загрязнителем окружающей среды области было ООО «Побужский ферроникелевый комбинат» (33,2% от общего объема выбросов).