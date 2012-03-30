89% полтавских школьников имеют проблемы со здоровьем.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления здравоохранения Полтавской областной госадминистрации.

По их данным, в структуре заболеваемости на I месте - болезни органов дыхания - 67,5%, на II месте - болезни органов пищеварения -12,1%, на III месте - заболевания кожи и подкожной клетчатки - 6,2%, на IV месте - инфекционные и паразитарные заболевания, на V месте - офтальмологические и отоларингологические болезни - по 4,5%, на VI месте заболевания костно-мышечной системы - 3,3%, другие болезни - 2%.

По данным профосмотров школьников за 2011 год в Полтаве здоровыми признано 11,3% детей. По данным детских поликлиник города, за период наблюдения за ребенком до 18-ти лет отмечается постепенное ухудшение состояния здоровья.