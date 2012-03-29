В киевском метро безопасность финансируется недостаточно

Заместитель начальника метрополитена, главный ревизор по безопасности движения коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Валерий Мелещенко заявляет о недостаточности объемов финансирования для обеспечения надлежащей безопасности в столичном метро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Мелещенко сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Проблемы с каждым годом увеличиваются. Оборудование стареет, его надо менять, менять в определенные сроки. На сегодняшний день мы дошли до такого варианта, когда мы уже половинный срок только выполняем. Из-за того, что недостаточное финансирование. К примеру, если изделию положено отработать, допустим, три года - мы его эксплуатируем 4 года. Поэтому возникают проблемы. Все программы по пожарным вопросам - практически ни одна из них не выполнена, а если выполняется, то на минимальные объемы", - сказал В.Мелещенко.

Представитель КП "Киевский метрополитен" выделил четыре проблемы, которые необходимо решить в первую очередь для обеспечения надлежащей безопасности в киевском метро.

В частности, речь идет о необходимости укрепления грунтов на Печерско-Сырецкой линии. "А для этого надо 106 млн. грн.", - уточнил В.Мелещенко.

Кроме того, по его словам, необходимо оборудовать 160 вагонов системой регистрации параметров движения вагона. "Это аналог так называемых "черных ящиков" в самолетах. Тогда мы сможем контролировать работу машиниста", - пояснил он.

"Нужно завершить реконструкцию радиосвязи на Печерско-Сырецкой линии, а для этого нужно 11,2 млн. грн. И последнее. Надо оборудовать станции системами видеонаблюдения. На сегодняшний день из 50 станций у нас 20 оборудовано видеонаблюдением, из которых 8 - не имеют архивации событий. Поэтому нам необходимо обеспечить видеонаблюдение на всех станциях и создать центр мониторинга для того, чтобы мы могли контролировать ситуацию в метрополитене. А это — 174 млн. грн.", - сообщил В.Мелещенко.

Как сообщал УНИАН, 27 марта министр чрезвычайных ситуаций Виктора Балога в письме, адресованном Кабинету министров, выразил обеспокоенность состоянием обеспечения пожарной и техногенной безопасности на объектах Киевского метрополитена и готовности предприятия реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

В.Балога отметил, что на предприятии длительное время не выполняются несколько целевых программ Киевской городской госадминистрации, направленных на усиление противопожарной защиты объектов. Практически не финансируются мероприятия по повышению пожарной безопасности кабельных сетей. Также нуждаются в ревизии и модернизации системы автоматической защиты на большинстве станций метрополитена и системы дымоудаления воздуха из перегонных тоннелей и станционных сооружений.

В письме отмечается, что метрополитен не оборудован системами раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае опасности. Кроме того, администрация предприятия не уделяет надлежащего внимания обеспечению работников метрополитена индивидуальными средствами химической защиты.