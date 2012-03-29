Два чиновника Госкомветмедицины нанесли большой ущерб государству

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факт превышения служебных полномочий двумя должностными лицами Главного управления Государственного комитета ветеринарной медицины Украины в Житомирской области, вследствие чего государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 800 тысяч гривен.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Житомирской области.

Как выяснилось, в конце 2010 года служебные лица ГУ ветеринарной медицины в области заключили соглашение с коммерческой фирмой относительно проведения за государственные средства капитального ремонта арендованных управлением административных помещений. «Поскольку сметой управления расходы для осуществления капремонта не предусмотрены, заключение этого соглашения привело к самовольному взятию служебными лицами ГУ бюджетных обязательств на сумму свыше 800 тысяч гривен при отсутствии установленных сметой бюджетных ассигнований», - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в УСБУ, для оплаты ремонтных работ должностные лица Главного управления ветмедицины издали приказы, которыми безосновательно направили средства, полученные бюджетными учреждениями ветеринарной медицины области (ветлечебницами, ветаптеками и т. п.) за предоставление платных услуг, на счет ГУ. Эти бюджетные средства были использованы на погашение финансовых обязательств перед строительной фирмой.

По фактам издания нормативно-правовых актов, которые уменьшают поступления в бюджет средств в больших размерах, и превышения служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия, следственным подразделением Управления СБ Украины в Житомирской области возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст.211 (издание нормативно-правовых или предписывающих актов, изменяющих доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку) и ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.