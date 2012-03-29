Луганщина: в частных аптеках продавали запрещенный препарат

Сотрудники УБОП Главного управления МВД Украины в Луганской области задокументировали преступную деятельность работников частной аптечной сети, которые занимались распространением лекарственного препарата, запрещённого в свободной продаже.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

Реализация в аптечной сети этого препарата должна производиться только по специальному рецепту врача, потому что вещества, содержащиеся в нем, относятся к разряду психотропных.

Однако, владелец сети аптечных киосков в городе Луганске, 46-летний житель пгт Станично-Луганское, это проигнорировал. В реализацию препарата он вовлек своих подчинённых – фармацевтов. Каждый, кто работал в его аптеках, проходил своеобразный инструктаж, в ходе которого директор объяснял тонкости продажи психотропных препаратов. Оговаривал и правила поведения в случае появления сотрудников правоохранительных органов. За свою торговую деятельность фармацевты получали гонорар в сумме 4% от выручки.

Кроме того, как было установлено в ходе проверки, этот препарат фармацевты не регистрировали. Чеков при продаже не выбивали. Сотрудникам УБОП удалось выявить и задокументировать несколько фактов продажи препарата. Всего при обыске в аптеках и по месту жительства директора аптечной сети сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 60-ти тысяч таблеток препарата.

В настоящее время в отношении участников этой преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 311 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров, совершённые по предварительному сговору группой лиц, или с целью сбыта или сбыт прекурсоров». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Сейчас проводится работа по установлению и задержанию лиц, осуществлявших поставку этого препарата в область. Ведётся следствие.