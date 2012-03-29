В Киеве из-за отравления угарным газом трое людей погибли

В Дарницком районе Киева в двухэтажном частном гараже на улице Тепловозной погибли трое людей из-за отравления угарным газом, еще трое людей госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба МЧС, отравления произошло из-за нарушения правил эксплуатации бензинового генератора.

Гараж был построен самовольно. По предварительной информации, все пострадавшие приехали работать в Киев из Хмельницкой и Ривненской областей.

По факту произошедшего правоохранительными органами ведется следствие.