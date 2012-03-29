В Николаеве состоится митинг памяти Оксаны Макар

В Николаеве на 16.00 планируется митинг памяти умершей сегодня в Донецком ожоговом центре жертвы резонансного преступления Оксаны Макар.

Его организуют активисты предыдущих акций в защиту О.Макар и Всеукраинской непартийной инициативы «Громада проти беззаконня».

Как сообщили УНИАН организаторы, митинг начнется у здания областного управления МВД на перекрестке улиц Декабристов и Спасской, затем продолжится на главной площади города – им. Ленина.

Теперь одним из первых требований активистов будет ужесточение наказания для убийц девушки. Общественники по-прежнему добиваются обнародовать имена следователей, которые принимали решение отпустить злоумышленников на свободу после первых допросов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из организаторов акций в поддержку Оксаны Макар Юрий Круцылов, члены инициативной группы «Гард-N» планируют организовать прощание с О.Макар.

«Мы все сейчас в шоке, - сказал он. – Еще позавчера я разговаривал по телефону с Татьяной Суровицкой, матерью Оксаны. Она очень благодарила нас за поддержку, врачей - за все усилия. Говорила, что Оксана идет на поправку. Строила планы, обещала, что еще соберемся вместе и пройдемся по улицам Николаева. А сегодня пришло страшное сообщение», - сказал и добавил, что планирует обратиться к мэру Николаева Владимиру Чайке, чтобы «выделили зал, где все, кто хочет, мог проститься с Оксаной».

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 18-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего с целью скрыть следы преступления пытались ее сжечь.

Потерпевшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в центр термической травматологии в очень тяжелом состоянии.

16 марта О.Макар переправили в Донецкий ожоговый центр.

Сегодня, 29 марта, девушка умерла.