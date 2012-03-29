В Луганской области объявлено штормовое предупреждение

В Луганской области на 30 марта объявлено штормовое предупреждение. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Луганского городского совета.

По информации Луганского областного центра гидрометеорологии, ночью и утром 30 марта в Луганске и местами по области ожидается сильный дождь и усиление северо-западного ветра до 15-20 м/сек.