В Луганской области объявлено штормовое предупреждение
13:18, 29 марта 2012Новости регионов
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Усиление ветра до 15-20 м/сек
В Луганской области на 30 марта объявлено штормовое предупреждение. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Луганского городского совета.
По информации Луганского областного центра гидрометеорологии, ночью и утром 30 марта в Луганске и местами по области ожидается сильный дождь и усиление северо-западного ветра до 15-20 м/сек.
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