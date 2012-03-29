В Северодонецке создали комиссию по расследованию суицидов

Северодонецкий городской совет Луганской области создал комиссию по расследованию случаев суицида.

Как сообщил УНИАН инициатор создания комиссии депутат Северодонецкого городского совета Сергей Самарский, такое решение было принято сегодня на сессии горсовета.

Он отметил, что за проект решения «О создании комиссии по изучению суицидальной обстановки и разработке мероприятий по снижению количества самоубийств в Северодонецке» проголосовали 36 депутатов из 37 присутствующих (1 воздержался). Всего в Северодонецком горсовете 50 депутатов.

«В комиссию войдут специалисты правоохранительных органов, медицины, образования и депутаты городского совета», - сказал С.Самарский.

По его словам, комиссия будет работать два месяца, по истечению которых результаты расследования заслушают на сессии горсовета.

Он также добавил, что случаи суицидов в Северодонецке, произошедшие за последние пять месяцев, вызвали волнение и различные домыслы среди жителей города и области.

Как сообщал УНИАН, с ноября 2011 года в Северодонецке участились случаи самоубийства. Молодые люди сбрасывались с многоэтажных домов. За этот период по разным данным произошло от 11 до 13 случаев суицида, большинство из которых со смертельным исходом.

Милиция не связывает все случаи между собой и отмечает, что похожая ситуация сложилась и в других городах Луганской области.