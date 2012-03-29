В Херсоне в школе-интернате чуть не умерла девочка

Беспрецедентный случай небрежного отношения к жизни и здоровью детей произошел в одной из школ-интернатов Херсонской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, работникам криминальной милиции по делам детей УМВД стало известно, что в больнице находится 14-летняя воспитанница интерната закрытого типа. У девочки было сильное отравление психотропными таблетками, почти двое суток она провела в реанимации без сознания. Врачи признались, что едва спасли девочку.

Когда несовершеннолетняя очнулась, в медицинское учреждение сразу же выехали сотрудники милиции и пообщались с ней. По рассказу ученицы, вечером у неё сильно разболелась голова и она пошла к медсестре попросить лекарство. Но та не придала значения словам ребенка, отправила ее обратно в комнату и сказала, что сон - это лучший врач. Школьница призналась, что не могла больше терпеть сильную головную боль и вспомнила, что видела какие-то таблетки в учебном классе. Девочка пошла в класс и взяла таблетки, которые лежали рядом с тетрадками. Она выпила сразу 8 штук в надежде, что голова больше не будет болеть.

Когда утром воспитатели школы-интерната пришли будить детей, несовершеннолетняя находилась в бессознательном состоянии.

Сейчас устанавливается информация, как психотропный препарат, который отпускается только по рецепту для выдачи наркотических средств, мог попасть в учебный класс. Ведь этот препарат вообще не должен быть в наличии в школе-интернате. Из-за небрежного отношения персонала, жизни всех воспитанников школы-интерната были под угрозой, ведь передозировка наркотического средства могла привести к смерти девочки. Сейчас из-за сильного отравления ребенок еще находится в больнице, также ей придется проходить обследование в психиатрическом отделении, потому что таблетки могли повлиять на умственное развитие.

Районная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора школы по признакам преступления, предусмотренного ст.367 "Служебная халатность" Уголовного кодекса Украины, а в отношении педагогов и медперсонала - уголовное дело по ч.1 ст.137 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья людей".