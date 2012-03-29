В Тернополе будут проводиться ежемесячные молебны за больных при участии медработников.

Как сообщил корреспонденту УНИАН глава комиссии по делам душпасторства здравоохранения Тернопольско-Зборовской митрополии Украинской греко-католической церкви о. Василий Слипчук, первый такой молебен состоится сегодня в Архикафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Богородицы в 18 часов. В Архиерейской Святой Литургии, которую отслужит митрополит Василий Семенюк, примут участие врачи, медсестры, технические работники сферы медицины.

«Время Великого Поста является благоприятным случаем, чтобы положить начало совместной инициативе Церкви и медицины и объединить усилия в заботе о страдающем человеке. Ежемесячные встречи кроме богослужений также предусматривают ознакомление с учением Церкви в сфере биоэтики, дискуссию и анализ актуальных этических вопросов», – отметил инициатор проведения ежемесячных литургий за больных о. В.Слипчук.

Он также выразил убеждение, что такие встречи в ближайшем будущем приведут и к другим формам сотрудничества священников и медиков.