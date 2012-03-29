В Ивано-Франковске произошла утечка газа в канализационную сеть

28 марта около 14:30 в Ивано-Франковске вблизи дома № 32 по ул. Набережной в результате разгерметизации газопровода среднего давления диаметром 400 мм произошла утечка газа в канализационную сеть.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области.

Согласно предоставленной информации, это привело к хлопку в канализационном колодце без последующего возгорания. В результате этого были сорваны крышки трех люков. Жертв и пострадавших нет. Разрушения конструкций нет. Газоснабжение не прекращалось.

На месте происшествия работали бригады ПАО "Ивано-Франковскгаз". 29 марта в 04:30 работники газовой службы установили место утечки газа и приступили к раскапыванию трубы и наложению бандажа. В 05.00 на место утечки газа были наложен бандаж и перекрыта задвижка. Оперативная группа ТУ МЧС в области периодически проводила замеры уровня наличия газа в воздухе в подвальных помещениях ближайших домов.

В результате перекрытия задвижки, на время проведения восстановительных работ, с 08:00 без газоснабжения остаются дома на ул. Ленковского и дачный массив в районе городского озера.