Школьник во время драки облил товарища бензином и поджег

В одном из сел Шепетовского района Хмельницкой области 13-летний подросток во время драки облил товарища бензином и поджег его.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудница отдела связей с общественностью УМВД области Инна Глега.

Она отметила, что инцидент произошел после игры в футбол на школьном стадионе. Двое учеников поспорили за проколотый футбольный мяч.

“Один из юных игроков решил достаточно своеобразным образом прекратить драку между старшими на год товарищами и, сбегав домой к тете, с которой жил, принес бутылку с бензином. Восьмиклассник неожиданно выплеснул горючую жидкость на одежду двух участников драки, а затем зажигалкой поджег брюки одному из них. В результате потерпевший получил ожоги 1-2 степени тяжести на 30% площади тела”, - сказала И.Глега.

В состоянии ожогового шока школьник доставлен в областную больницу на операцию.

По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.