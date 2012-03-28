В доме, где отравились 4 человека, утечки газа не было

В доме по улице Воровского, 45-б, в Киеве, где газом отравились четыре человека, утечки бытового природного газа не было.

Об этом УНИАН сообщили в пресс службе ПАО «Киевгаз».

«Утечки бытового природного газа специалистами выявлено не было», - подчеркивается в сообщении.

По предварительным данным, отравление могло произойти из-за неисправных дымовых и вентиляционных каналов жилого дома, а именно – несанкционированного подключения дымохода от газовой колонки одной из квартир вышеозначенного дома в вентиляционный канал квартир пострадавших, от метили в «Киевгазе».

Ведется расследование.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Шевченковском районе Киева четыре человека отравились газом, один - умер.

В прокуратуре Киева отметили, что, по предварительным данным, отравление могло быть вызвано в результате утечки бытового газа.