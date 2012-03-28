Cвященник Михаил Жар взял на воспитание еще 15 сирот

Настоятель Свято-Вознесенского Банченского монастыря, что близ Черновцов, отец Михаил Жар взял на воспитание в свою семью 15 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, из Луганской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

В семье священика воспитываются преимущественно дети-инвалиды, отмечается в сообщении.

***На сегодняшний день в семье настоятеля Свято-Вознесенского Банченского мужского монастыря отца Лонгина (в миру Михаила Жара) воспитываются около 300 сирот и детей, лишенных родительской опеки. Среди воспитанников заведения – более 100 детей-инвалидов, 49 ВИЧ-инфицированных и больных ВИЧ/СПИДом.

М.ЖАР принял монашество в 1997 году и стал настоятелем Банченского Свято-Вознесенского мужского монастыря. Награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени, Герой Украины.