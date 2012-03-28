В Киеве начинается месячник добровольной сдачи оружия

С целью противодействия незаконному обороту оружия в период с 1 по 30 апреля 2012 года в г. Киеве проводится месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых материалов, специальных средств и их регистрация в установленном законодательством порядке.

Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве.

Если граждане в указанный срок сдадут в органы внутренних дел охотничье огнестрельное, газовое, холодное оружие, спецсредства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, то после проведения дополнительной проверки оружия, его технического состояния, оформления соответствующих документов и наличия законодательных оснований они смогут, по желанию, зарегистрировать их в свою собственность.

В ОСО напоминают, что, согласно ч.1. ст. 263 Уголовного кодекса Украины, ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения караются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Согласно ч. 3 статьи 263 УКУ освобождается от уголовной ответственности гражданин, который совершил преступление, предусмотренное частями первой и второй этой статьи, если он добровольно сдал органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

За более подробной информации о порядке добровольной сдачи и решении вопроса о регистрации технически пригодного охотничьего огнестрельного и газового оружия жители города могут обращаться в районные отделы внутренних дел или непосредственно в службу разрешительной системы ГУМВД Украины в г. Киеве по телефону 561-28-39.