Харьковщина: ссора в магазине - один покупатель застрелил другого

11:55, 28 марта 2012
Новости регионов
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Пистолет подкинул соседу

В Изюме Харьковской области во время ссоры в продуктовом магазине один покупатель застрелил другого.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Ссора произошла 27 марта около 21.00. Один из покупателей, 38-летний мужчина, сделал замечание другому, который оскорбил продавца. В ответ на замечание 46-летний покупатель предложил выйти из магазина для выяснения отношений. На улице он сразу достал оружие и несколько раз выстрелил в 38-летнего мужчину. От полученных травм тот умер на месте. После этого стрелявший скрылся с места преступления.

Правоохранители быстро установили, что вооруженный мужчина находится дома вместе с женой. Милиционеры, ввиду наличия у преступника оружия, решили привлечь к спецоперации по захвату бойцов подразделения «Беркут». Во время переговоров со злоумышленником бойцы «Беркута» бесшумно отжали дверь, ворвались в квартиру и задержали преступника.

Милиционеры установили, что еще до их прибытия злоумышленник подбросил пистолет, из которого застрелил человека, на соседний балкон. С места события работники милиции изъяли сигнальный револьвер «Блеф» образца 1932 года, переделанный под стрельбу патронами калибра 5,6 мм. Оружие направлено на исследование.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания и дает показания.

Возбуждено уголовное дело по п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство из хулиганских побуждений), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.


 

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