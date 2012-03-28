Супругам, что утопили в колодце своих детей, дали пожизненный срок

В Черниговской области к пожизненному заключению осуждены супруги, которые утопили в колодце двое своих детей в возрасте 2 и 4 года.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, соответствующий решение на днях принял Бобровицкий районный суд области.

По данным УСО, в октябре прошлого года со двора жительницы Носовки пропали двое малолетних детей в возрасте 4 и 2 лет. Мать обратилась за помощью в милицию только под вечер. По словам супругов, они сначала проводили поиски самостоятельно, а затем попросили помощь у милиции. Впоследствии наблюдательность оперативников помогла установить все обстоятельства трагического события.

Для розыска пропавших детей по тревоге был поднят личный состав Носовского райотдела внутренних дел, были ориентированы соседние горрайорганы, линейные отделы милиции на железнодорожных станциях и общественность. Также в розыске детей коллегам помогали сотрудники Козелецкого и Бобровицкого райотделов, кинологи, работники УГАИ УМВД области и члены общественного формирования «Защита».

Милиционеры проводили подворные обходы, проверяли лесопосадки, прилегающие территории, выгоны и водоемы, но следов малышей нигде не было.

Между тем оперативники выяснили, что родители воспитанием детей не занимались, регулярно выпивали и принимали у себя таких же любителей «зеленого змея». Родители детей официально нигде не работают, а сам дом находится в антисанитарных условиях. На мать неоднократно составлялись административные протоколы за неподобающее исполнение родительских обязанностей.

Именно эта информация и заставила сотрудников милиции проверить версию, что к исчезновению детей могут быть причастны сами родители. Когда же милиционеры заглянули в колодец, у них возникли серьезные подозрения: почему действующий колодец вдруг оказался забросан деревянными конструкциями? Позже под досками и колодами и были обнаружены тела двух малышей.

Со слов супругов, в тот день они, как обычно, выпивали. Из-за какого-то пустяка между сожителями возникла ссора, которая завершилась трагедией: родители выбросили своих малолетних детей в колодец. Крики малышей доносились из колодца еще минут десять. Тогда злоумышленники забросали колодец обломками досок и хламом, пока голоса не стихли",