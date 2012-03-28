В аптеках Луганска наркоманам продавали психотропы

В Луганске в одной из аптечных сетей изъяты более 60-ти тысяч таблеток психотропного лекарственного препарата «Т-Федрин», запрещённого к свободной продаже.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВД в Луганской области, препарат продавался наркоманам в аптечной сети, владельцем которой являлся 46-летний житель города.

«В преступную деятельность он вовлек и своих подчинённых – фармацевтов. Каждый, кто работал в его аптеках, проходил своеобразный инструктаж, в ходе которого директор объяснял, как именно можно определить наркомана, в какое время они приходят и прочие тонкости продажи психотропных препаратов. Оговаривал и правила поведения в случае появления сотрудников правоохранительных органов. Пришедшим к ним наркоманам, фармацевты даже советовали – какой именно лекарственный препарат поможет получить им наркотический эффект. За свою торговую деятельность фармацевты получали гонорар в сумме 4% от выручки, отмечается в сообщении.

Кроме того, как было установлено в ходе проверки, данный лекарственный препарат фармацевты не регистрировали. Чеков, соответственно, тоже не выбивали.

Сотрудникам УБОП удалось выявить и задокументировать несколько фактов продажи «Т-Федрина». Всего при обыске в аптеках и по месту жительства директора аптечной сети сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 60-ти тысяч таблеток «Т-Федрина».

В настоящее время в отношении участников этой преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 311 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров, совершённые по предварительному сговору группой лиц или с целью сбыта или сбыт прекурсоров». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Сейчас проводится работа по установлению и задержанию лиц, осуществлявших поставку «Т-Федрина» в область. Ведётся следствие.