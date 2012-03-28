Николаевщина: выбросы вредных веществ в регионе выросли на 20%

В Николаевской области в 2011 году выбросы вредных веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения составили, по предварительным данным, 25,7 тыс. тонн, что на 4,2 тыс. тонн (на 20%) больше, чем в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Кроме того, в воздух попало 2,0 млн. тонн диоксида углерода, который имеет парниковое действие.

Вредные выбросы в атмосферу осуществляли 293 предприятия и организации области.

Плотность выбросов в расчете на квадратный километр территории составила 1045 кг (873 кг – в 2010 году), а на душу населения – 22 кг вредных веществ (18 кг). Наибольшей антропогенной нагрузке подверглась атмосфера городов Николаева, Вознесенска и Первомайска, где плотность выбросов на один квадратный километр территории превысила среднеобластной показатель соответственно в 30, 22 и 19 раз.

В среднем одним предприятием было выброшено 87,7 тонн вредных веществ, что на 19% больше уровня предыдущего года.

Основными загрязнителями окружающей среды области являются предприятия перерабатывающей промышленности (32% выброшенных вредных веществ от общего объема), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (29%) и предприятия транспорта и связи (25%).