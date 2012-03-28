В Черкассах открыт информационный центр для приемных семей

В Черкассах начал работать информационно-коммуникативный центр для приемных семей «Приёмная семья».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, услугами этого центра могут воспользоваться семьи, которые уже воспитывают приемных детей, или родители, которые только планируют такой шаг.

Помощь в новом центре оказывается бесплатно. В частности, здесь можно получить консультации психолога, врача и выяснить отдельные юридические аспекты относительно семейных форм воспитания.

Проект реализуется городской общественной организацией «Грани» и городским Центром социальных служб для семьи, детей и молодежи при поддержке Сети нидерландских фондов для стран Центральной, Восточной Европы и Карпатского фонда в Украине.

Как говорится в сообщении, уникальность проекта заключается в создании единого центра, который способен предоставлять комплекс услуг для детей из приемных семей, детских домов семейного типа и родителей.

Специалисты центра работают не только с родителями-воспитателями, но и, при необходимости, с детьми, в частности, в игровой, легкой коммуникативной форме выясняют причины раздражительности или непослушания малышей.

В Черкассах и Черкасском районе действует 15 приемных семей и два детских дома семейного типа, где воспитываются 40 детей. Еще три семьи оформляют документы и проходят обучение, чтобы взять к себе ребенка.