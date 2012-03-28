Черниговщина: с начала года зарегистрировано 64 случая кори
10:14, 28 марта 2012Новости регионов
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Госпитализировано 3 больных
В Черниговской области с начала года зарегистрировано более 60 случаев заболевания корью.
Как сообщили УНИАН в областной СЭС, 4 диагноза "корь" подтверждены лабораторно, 60 – установлены клинически.
На сегодняшний день в лечебные заведения региона госпитализировано 3 больных корью, их состояние – средней тяжести.
Вспышки кори имели место в Чернигове, в частности, в юридическом (30 случаев) и медицинском колледже (4 случая), а также в Черниговской городской больнице №1 (5 случаев).
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Эпидситуация находится на контроле санэпидслужбы.
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