Закарпатье: из-за возгорания сухой травы поврежден газопровод

В Виноградовском районе Закарпатской области из-за возгорания сухой травы поврежден газопровод.

Об этом сегодня сообщил официальный сайт ПАО «Закарпатьегаз».

Как говорится в сообщении, аварийная ситуация возникла 26 марта в 22.00 – вследствие возгорания сухой травы произошло повреждение подводного полиэтиленового газопровода діаметром 63 мм.

Вчера вечером, по данным ПАО «Закарпатьегаз», аварийная ситуация на газопроводе была локализована путем отключения его участка от системы газоснабжения. Таким образом поступление газа прекращено 200 абонентам.

По данным Виноградовского филиала ПАО «Закарпатьегаз» 27 марта, утром удалось выяснить, что вследствие высокой температуры повреждены 8 погонных метров газопровода.

После обеда 27 марта, по информации ПАО «Закарпатьегаз», удалось ликвидировать аварийную ситуацию в с. Фанчиково Виноградовского района, газоснабжение возобновлено всем 200 жилым домам.

ПАО «Закарпатьегаз» после возникновения аварийной ситуации также распространило обращение к потребителям с просьбой не применять практику сжигания сухого травостоя, а в случае выявления источников огня вблизи газопроводов немедленно сообщать в аварийные службы филиалов общества.