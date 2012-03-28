На Киевщине продолжает работать бесплатный передвижной флюорограф. Адреса

Бесплатный передвижной мобильный цифровой флюорограф продолжает работу в Киеве и области (г. Бровары) в течение текущей недели до 31 марта включительно, сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Фонд, в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине», предоставил населению возможность бесплатной диагностики легких, включая заболевания туберкулезом и другие патологии, на современном цифровом рентгенофлюорографическом аппарате. Преимуществом цифрового флюорографа перед традиционным пленочным является более низкий уровень вредного для человека излучения: в 5-10 раз меньше. Каждый участник акции получит снимки и рекомендации профессионального врача-рентгенолога.

Передвижной флюорограф начал свою работу на прошлой неделе и уже обследовал около 800 киевлян. За этот период было выявлено три случая туберкулеза, три подозрения на туберкулез, три случая онкологических заболеваний и много хронических обструктивных бронхитов.

График работы цифрового флюорографа на текущей неделе:

26/03 - 27/03 (2 дня) 9:00 - 18:00 Центральный автовокзал. Проспект Науки, 1/2.

28/03 - 29/03 (2 дня) 9:00 - 18:00 г. Бровары, ул. Гагарина, 18 (Внимание! Новое место расположения флюорографа – предварительно был анонсирован г. Васильков)

30/03 - 31/03 (2 дня) 9:00 - 16:30 вход на рынок «Троещина». Ул. Электротехническая, 2

Акция проходит при поддержке Киевской городской государственной администрации.

0800503080 - бесплатная горячая линия по вопросам туберкулеза stoptb.in.ua.