Ривненщина: 50-летний мужчина совершил попытку самосожжения
09:16, 28 марта 2012Новости регионов
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Термические ожоги 90% тела
В Ривненской области 50-летний мужчина из города Здолбунов облил себя бензином и поджег.
Как сообщили УНИАН в Управлении Министерства чрезвычайных ситуаций в области, мужчину удалось спасти соседям, которые затушили огонь и вызвали «скорую помощь».
По данным УМЧС, у пострадавшего зафиксированы термические ожоги почти 90% тела, которые он получил во дворе собственного хозяйства при попытке суицида.
В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в ожоговом центре областной клинической больницы, где врачи борются за его жизнь.
По неофициальной информации, этот мужчина уже не первый раз совершает попытку самоубийства. О причинах таких действий правоохранители пока не сообщают.
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