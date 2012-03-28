Ривненщина: 50-летний мужчина совершил попытку самосожжения

В Ривненской области 50-летний мужчина из города Здолбунов облил себя бензином и поджег.

Как сообщили УНИАН в Управлении Министерства чрезвычайных ситуаций в области, мужчину удалось спасти соседям, которые затушили огонь и вызвали «скорую помощь».

По данным УМЧС, у пострадавшего зафиксированы термические ожоги почти 90% тела, которые он получил во дворе собственного хозяйства при попытке суицида.

В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в ожоговом центре областной клинической больницы, где врачи борются за его жизнь.

По неофициальной информации, этот мужчина уже не первый раз совершает попытку самоубийства. О причинах таких действий правоохранители пока не сообщают.