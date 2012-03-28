На Одещине из-за пожара в доме погибли трое детей

В Одесской области в результате пожара в доме погибли трое детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По данным МЧС, трагедия произошла вчера, 27 марта, в селе Сухой Лиман Овидиопольского района.

В 19.11 в частном жилом доме возник пожар. На месте пожара обнаружены тела троих детей (2005, 2006 и 2009 г.р.), которые погибли от отравления продуктами горения. Их мать в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в областную больницу.

В 21.16 подразделением МЧС пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Одесской области.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.