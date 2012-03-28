Донетчина: возбуждено дело против главврача наркодиспансера

Органами прокуратуры Донецкой области возбуждено уголовное дело в отношении главного врача одного из наркологических диспансеров по факту получения взятки.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что правоохранителями было установлено, что медицинский работник вымогал и получил взятку от гражданина в сумме 500 долларов за выдачу сертификата о прохождении профилактического наркологического осмотра. Передача денег состоялась в рабочем кабинете врача.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК Украины.

По делу ведется досудебное следствие.

