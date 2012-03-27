В Коростене от взрыва газа в доме пострадали двое мужчин

В Коростене Житомирской области от взрыва газа в жилом доме пострадали двое мужчин.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Житомирской области.

Взрыв газа произошел сегодня около 10.00 в одной из квартир двухэтажного дома. В момент взрыва в помещении находилось два человека.

В результате взрыва мужчины 1981 и 1991 годов рождения получили ожоги 2-й степени рук, головы и лица. Пострадавшие госпитализированы в районную больницу.

В помещении выбиты входные двери и два окна. Конструкции здания и прилегающих квартир не повреждены. Жители соседних квартир не пострадали.

По предварительным данным, взрыв газа произошел из-за неосторожного обращения с огнем мужчин, которые долгое время не работали и вели аморальный образ жизни.