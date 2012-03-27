В Алчевске более 100 многоэтажек остались без воды

В Алчевске Луганской области более 100 многоэтажек остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе.

Об этом пишет алчевская газета «Неделя» со ссылкой на директора городского водоканала Сергея Томашевского.

По его словам, вода отсутствует в нескольких районах города, всего больше сотни домов. С.Томашевский также отметил, что телефонограммы о предстоящем отключении были направлены в жэу заблаговременно.

Однако, по данным издания, жильцы домов, оставшихся без воды, уверяют, что не видели и не слышали объявлений о предстоящем отключении ни вчера, ни сегодня.

Как сообщили «Неделе» в компании «Лугансквода», заявку на отключение воды подал алчевский водоканал - для того, чтобы отремонтировать задвижку на магистральном водоводе диаметром 800 мм на улице Шевцовой. Время отключения, прописанное в заявке, с 8 до 16 часов.