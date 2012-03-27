Ивано-Франковская детская больница получила современный реанимобиль

Ивано-Франковская областная детская больница получила современный реанимобиль.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в главном управлении здравоохранения облгосадминистрации.

Реанимобиль марки «Mercedes-Benz», оборудованный современной системой кодиционирования, дополнительным обогревом, имеет специальный транспортный инкубатор: подогрев кислорода, дыхательный аппарат, кардиомонитор и тому подобное, предназначен для перевозки новорожденных детей из роддомов области от двух часов после рождения, а также от 2-3 дней. Теперь есть возможность транспортировать новорожденных и в медзаведения Киева.

Из областного бюджета на приобретение реанимобиля выделено более одного миллиона гривень.