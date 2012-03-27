В Луганской области усиливается паводок, началось подтопление приусадебных участков в областном центре.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, к подтопленным 14-ти населенным пунктам в Беловодском, Станично-Луганском, Новопсковском и Старобельском районах добавился Луганск, где грунтовыми водами уже подтоплено 5 приусадебных участков.

Гидрометцентр прогнозировал, что в этом году паводок в Луганской области будет сильнее, чем в прошлом, но ниже нормы. Наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться в областном центре, где потенциальная зона затопления охватывает около 15 тыс. человек.

На сегодняшний день в области подтоплено 12 низководных мостов.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области создан штаб по пропуску ледохода и борьбе с наводнениями и паводками, в который могут обращаться граждане в случае возникновения угрозы подтопления их жилья.