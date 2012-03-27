На Донетчине из-за гриппа каникулы начались раньше

В Донецкой области в настоящее время в связи с ростом заболеваемости решениями местных органов власти временно приостановлен учебный процесс в школах г. Константиновки и Константиновского района, а в Краматорске школьники с 19 марта находятся на каникулах.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Согласно сообщению, по результатам вирусологического мониторинга заболеваемость детей обусловлена вирусами гриппа А и В.

В сообщении отмечается, что в целом недельный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в области находится в пределах сезонных колебаний эпидемического процесса респираторных инфекций. В настоящий момент общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (65,9 на 10 тыс. нас.) остается ниже эпидпорога на 18,5%.

Превышение эпидемического порога в 1,5 раза отмечается в Краматорске и на 42% - в Константиновке.

Среди детского населения (за минувшую неделю) зарегистрировано 18 тыс. 992 случаев заболевания гриппа и ОРВИ (65% от числа всех заболевших).