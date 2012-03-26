Санаторий «Лермонтовский» в Одессе вернули государству

Апелляционный хозяйственный суд Одесской области признал законным решение и оставил без изменений решение Хозяйственного суда о возвращении в государственную собственность имущественного комплекса санатория «Лермонтовский».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Рассматривая иск прокуратуры Приморского района Одессы, заявленный в интересах Фонда госимущества, Хозяйственный апелляционный суд также признал «недействительным решение исполкома Одесского городского совета на объекты недвижимого имущества санатория «Лермонтовский», согласно решению №151 от 4 июля 2002 года «Об оформлении свидетельств на право собственности ЗАО лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница».

Владельцем нежилых зданий имущественного комплекса санатория общей площадью 12 663 кв. метров вновь стало государство, констатировали в облпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года директор санатория «Лермонтовский» Владимир Пономарев заявил, что здравница «оказалась на грани банкротства» по вине Фонда социального страхования, который не провел тендер на закупку путевок на январь-февраль 2011 года.

В сентябре 2011 года заместитель генпрокурора Украины Михаил Гаврилюк сообщил журналистам, что по результатам проверок в Одесской области направлено в суды 24 иска о возвращении государству имущества, которое находилось в управлении Федерации профсоюзов Украины и отчуждено.

Справка УНИАН. Клинический санаторий «Лермонтовский» - многопрофильное реабилитационное заведение, расположенное в центре Одессы, на морском побережье. Здравница была открыта в 1914 году, а в 1925 году стала базовой для бальнеологического института (ныне — Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии).

Санаторий «Лермонтовский» специализируется на лечении болезней системы кровообращения, нервной и костно-мышечной системы, располагает реабилитационными отделениями для больных, перенесших травмы, острые цереброваскулярные болезни и нейротравмы, а также острый инфаркт миокарда и операции на сердце и сосудах.