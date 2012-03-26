В Тернополе брейкдансеры собирают пожертвования для сирот

В Тернополе брейкдансеры проводят двухдневную благотворительную акцию по сбору денег для сирот.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках акции «Поможем детям-сиротам» тернопольские брейкдансеры, которые объединились в формирование «Ternopil Street Jam», возле памятника Ивану Франко в центре города начали показательные выступления. Собранные пожертвования танцовщики планируют направить на закупку продуктов питания и одежды в один из детских домов Тернополя.

Как отметили организаторы мероприятия, целью акции является также пропаганда здорового образа жизни.

Будут выступать брейкдансеры сегодня и завтра с обеда и до вечера. Площадку возле памятника И.Франко участники выступлений выбрали неслучайно, поскольку это одно из самых любимых мест отдыха местной молодежи.