В Киеве у фитнесс-инструктора изъяли 5,5 кг амфетамина

В Киеве у 50-летнего фитнесс-инструктора милиция изъяла почти 5,5 килограммов амфетамина.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, амфетамин изъят в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых работниками отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков Соломенского районного управления столичной милиции.

По ценам черного рынка такое количество амфетамина стоит около 50 тысяч долларов США.

Сначала оперативники УБНОН задержали киевлянина при попытке сбыта 200 граммов амфетамина. Впоследствии во время осмотра гаражного бокса, который арендовал задержанный, работники милиции нашли и изъяли 17 целостных запаянных упаковок с белым веществом: 14 – по 250 мг, 2 – по 1 кг, и одну – около 130 граммов. По результатам экспертизы, которую провели специалисты экспертно-криминалистического центра, стало известно, что изъятое психотропное вещество содержит амфетамин.

Следственным отделом Соломенского райуправления милиции возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины «Сбыт наркотических веществ в особо крупных размерах».

Милиция установила, что сам задержанный наркотиков не употребляет. 50-летний мужчина занимается спортом и работает фитнесс-инструктором. Кроме того, стражи порядка установили, что он не имеет автомобиля, хотя в последнее время постоянно арендовал гаражный бокс.

На данный момент устанавливается источник приобретения наркотиков и каналы сбыта. Следствие продолжается.