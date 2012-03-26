Черкащина: больных с запущенными формами туберкулеза стало больше

В Черкасской области в 2011 году в 1,8 разы увеличилась заболеваемость на запущенные формы туберкулеза среди впервые диагностированных больных.

Как сообщила УНИАН заместитель главного врача Черкасского областного противотуберкулезного диспансера Дарья ЛЕВАНДОВСКАЯ, в области зафиксирована стойкая тенденция к распространению химиорезистентного туберкулеза, который нуждается в более длительном и дорогом лечении.

«В Черкасской области есть больные, в которых туберкулезная палочка устойчивая почти до всех противотуберкулезных препаратов. Такие больные обречены», - отметила Д.ЛЕВАНДОВСКАЯ.

Кроме того, в области в 2011 году заболеваемость среди детей снизилась на 9%. А вот среди подростков отмечается повышение заболеваемости в 2 раза. Также вдвое увеличились количество детей больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.