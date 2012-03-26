В Житомирской области обесточены 22 населенных пункта.

Как сообщил УНИАН работник пресс-службы Главного управления МЧС в Житомирской области Сергей Уланов, 25 марта в результате сложных погодных условий, в частности, сильного ветра, были повреждены 5 линий электропередач, 119 трансформаторных подстанций и отключены от электроснабжения 22 населенных пункта.

Как уточнил С.Уланов, без электроснабжения остались 6 населенных пунктов в Малинском районе, по 4 - в Житомирском и Коростышевском, по 3 - в Емильчинском и Радомышльском, и по одному - в Бердичевском и Брусиловском районах.

Ведутся восстановительные работы, которые планируется завершить до конца дня.