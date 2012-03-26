Черниговщина: 79-летний педофил осужден к 10 годам заключения

Репкинский районный суд Черниговской области осудил 79-летнего жителя Любеча Репкинского района к 10 годам лишения свободы за развращение несовершеннолетних.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей Управления МВД Украины в Черниговской области.

Мужчина обвинен в совершении преступлений, предусмотренных ст.121 ч.1 (развращение малолетних) ст.211 (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года), ч.2 и ч.4 ст.152 (изнасилование) ч.1 и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних); ч.2 и ч.3 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) ч.3 ст.120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины (в редакции 2001 года).

Суд установил, что с 2006 по 2010 год пожилой мужчина сексуально развращал несовершеннолетнюю падчерицу, попечителем которой он был, систематически унижал ее человеческое достоинство, шантажировал ее, угрожая распространить фотографии с ее изображениями порнографического характера.

Вследствие этого несовершеннолетняя, зависимая от подсудимого материально, в 2008 и в 2011 годах предприняла попытки самоубийства, перерезав себе вены на руке. Благодаря своевременной медицинской помощи девушка осталась жива.

Кроме того, осенью 2010 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Любече Репкинского района, применил физическое насилие и изнасиловал другую несовершеннолетнюю.

Суд, на основании статьи 70 Уголовного кодекса Украины по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, определил мужчине окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с конфискацией порнографической продукции.

Также суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски пострадавших и постановил возместить нанесенный им моральный ущерб в интересах падчерицы 20 тыс. грн., в интересах другой девушки – 10 тыс. грн.