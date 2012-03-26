В Луганске 24-летняя безработная «заминировала» роддом
Безосновательно
В Луганске безработная местная жительница «заминировала» роддом.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сообщение о взрывном устройстве в здании роддома поступило 25 марта.
По информации Отдела связей с общественностью ГУ МВД в Луганской области, в это время в здании находилось 97 рожениц, 33 младенца и 3 сотрудника персонала.
На место происшествия выехали специалисты взрыво-технической службы, кинологи, следственно-оперативные группы, руководство ГУ МВД, аварийно-спасательная служба города, работники МЧС.
Учитывая состояние находящихся в здании людей, было принято решение не выводить их на улицу. Эксперты никаких подозрительных предметов не обнаружили.
Сотрудники милиции установили, что сообщение является безосновательным, а 25-летняя местная жительница была ранее судима.
Возбуждено уголовное дело по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).